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حبس متهمين بالاعتداء على فتاة وابتزازها بصور وفيديوهات فى كرداسة 4 أيام

الخميس، 23 يونيو 2022 01:43 م
حبس متهمين بالاعتداء على فتاة وابتزازها بصور وفيديوهات فى كرداسة 4 أيام كلبش - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا بمنطقة كرداسة، وابتزازها بصور وفيديوهات.
 
كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغ من أسرة فتاة تبلغ من العمر 14 سنة، اتهمت فيه أحد الشباب بالاعتداء على ابنتها بعد استدراجها إلى شقة سكنية بمنطقة كرداسة، وتصويرها مقاطع فيديو وصور مخلة.
 
واتهم والدى الطفلة، الشاب وصديق له بابتزاز الفتاة بالصور والفيديوهات التى التقاطها، لإجبارها على ممارسة أعمال منافية للآداب معهما، أو فضحها.
 
وتسلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وأمرت بضبط وإحضار المتهمين، وتنفيذًا لأمر النيابة  تم ضبط المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة التى أصدرت قرار بحبسهما.
 

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