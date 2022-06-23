جهاز حماية المستهلك بأسوان يضبط سلعا ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية

أسوان - عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المسئولين بضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة شن جهاز حماية المستهلك بقيادة صالح فنجرى مدير الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بأسوان حملة مكبرة إستهدفت المرور على جميع الأنشطة التجارية داخل نطاق مدينة أسوان.

أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وأغذية فاسدة نتيجة سوء التخزين وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، كما تم رصد العديد من المخالفات لتطبيق نصوص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ، وهو الذى توازى مع سحب عينات من السلع الغذائية والمشروبات للتأكد من مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى من عدمه، وجارى إتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأكد صالح فخرى بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان ، وأيضاً المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز فسيتم إستكمال ومواصلة مثل هذه الحملات المفاجئة في جميع أنحاء المحافظة ومراكزها حتى يتسنى القضاء على مختلف الأنشطة المخالفة ، ولتحقيق الإطمئنان الكامل بشأن سلامة المنتجات والسلع المعروضة لجمهور المستهلكين ، موضحاً بأنه شارك فى فعاليات الحملة أعضاء الفرع ومراقب الأغذية بمديرية الصحة شاذلى حمدى ، والدكتور صلاح إسماعيل بمديرية الطب البيطرى ، فضلاً عن مسئولى مباحث التموين.