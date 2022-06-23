اليوم السابع
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تدشين كنيسة الأنبا نوفير بالمنيا بالدعاء للرئيس بالصحة والبركة.. صور

الخميس، 23 يونيو 2022 10:53 ص
تدشين كنيسة الأنبا نوفير بالمنيا بالدعاء للرئيس بالصحة والبركة.. صور جانب من القداس
كتب: محمد الأحمدى

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دشن فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس كنيسة الأنبا نوفير، حيث تضمن القداس دعوات لرئيس الجمهورية بالصحة والبركة.  

 

وفى سياق متصل، صلى الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا،أول أمس، القداس الإلهى فى كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا، وشاركه عدد من الآباء الكهنة، ورسم عقب صلاة الصلح 4 من الشمامسة فى درجة القسيسية للخدمة بالإيبارشية، وهم:

  

الشماس هاني فرج الله باسم  القس إشعياء

 

الشماس هاني نادي باسم القس يواقيم

 

الشماس عياد جابر باسم القس متياس

 

الشماس ميخائيل كمال باسم القس بافلوس.

 

جانب من قداس تدشين الكنيسة
جانب من قداس تدشين الكنيسة

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

تدشين كنيسه

تدشين كنيسه بالمنيا



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