بوريس جونسون يرفض الإجابة عن سؤال حول تعيين زوجته فى القصر الملكى

كتبت: نهال أبو السعود

تجنب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طرح سؤال حول ما إذا كان يفكر في تعيين زوجته في منصب حكومي أو في عمل تابع للأسرة الملكية، بحسب شبكة بي بي سي.

وطرح النائب العمالي كريس إلمور الاستعلام عن الموضوع، وقالت مصادر لبي بي سي إن جونسون خلال فترة عمله كوزير للخارجية البريطانية طرح فكرة جعل السيدة جونسون - كاري سيموندز - رئيسة للموظفين.

وخلال جلسة أسئلة في البرلمان، سأل إلمور جونسون: "هل فكر يومًا في تعيين زوجته الحالية في منصب حكومي أو في أي منظمة في إحدى الأسر الملكية؟ كن أمينًا رئيسًا الوزراء: نعم أم لا؟".

وأجاب جونسون: "اعرف لماذا يريد الطرف المقابل التحدث عن وظائف غير موجودة في وسائل الإعلام لأنهم لا يريدون التحدث عما يحدث في العالم الحقيقي".

وذكرت صحيفة التايمز الادعاء بشأن السيدة جونسون يوم السبت، لكن القصة أزيلت من الطبعات اللاحقة ولم تظهر على موقع الصحيفة على الإنترنت.

وأكدت داونينج ستريت ، يوم الاثنين ، أنها تحدثت إلى الصحيفة بعد نشر القصة ، لكن مصدرا قال لبي بي سي إن هذا لم يتضمن إشارة إلى إجراء قانوني محتمل، ووصفت المتحدثة باسم السيدة جونسون المزاعم في الصحيفة بأنها "غير صحيحة على الإطلاق".

ولكن مصدرين قالا لبي بي سي إن جونسون ناقش الفكرة مع العديد من المساعدين الذين حثوه على رفض الاقتراح.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت إنه لن "يدخل في أي محادثات" ربما يكون رئيس الوزراء قد أجراها على انفراد أو لا لكنه قال إن جونسون لم "يوصي" زوجته بالأدوار المذكورة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن جونسون ناقش الوظائف المتعلقة بالعائلة المالكة وقمة المناخ COP26 العام الماضي في جلاسكو.

تزوجت كاري سيموندز، الرئيسة السابقة للاتصالات في حزب المحافظين ، من جونسون في مايو من العام الماضي ولديهما طفلان.