بلا إصابات.. سقوط جزء من عقار قديم فى حى الشرق ببورسعيد

سقط جزء من عقار قديم بنطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، وذلك دون وقوع إصابات.

ورد بلاغ لإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد ، بسقوط جزء من عقار قديم في شارع بنما بحي الشرق، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وتبين من مكان الواقعة أنه نفس العقار الذي قد انهارت أجزاء منه منذ ما يقرب من عام وتم إخلاؤه، ووضع كردون أمني حوله.

وأكد مصدر طبي لـ "اليوم السابع"، أنه لم تستقبل مستشفيات المحافظة أية مصابين او حالات وفاة اثر سقوط جزء من عقار في تطاق حي الشرق.