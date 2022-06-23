بعد تسجيل 500 ألف جديدة.. تعرف على المحافظات الأكثر والأقل تسجيلا للسكان

كتب: مدحت عادل

سجلت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 103 مليون و500 ألف نسمة بزيادة بلغت نصف مليون نسمة خلال 120 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 103 ملايين نسمة بالداخل في 22 فبراير من العام الجاري.

جاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة.

جاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بـ9.4 مليون نسمة

محافظة الشرقية 7.8 مليون نسمة

محافظة الدقهلية 7 ملايين نسمة

محافظة البحيرة 6.8 مليون نسمة

محافظة المنيا 6.2 مليون نسمة

محافظة القليوبية 6.1 مليون نسمة

محافظة سوهاج 5.6 مليون نسمة

محافظة الإسكندرية 5.5 مليون نسمة

محافظة الغربية 5.4 مليون نسمة.

محافظة أسيوط 5 مليون نسمة.

محافظة المنوفية 4.7 مليون نسمة.

محافظة الفيوم 4 مليون نسمة.

محافظة كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة.

محافظة قنا 3.6 مليون نسمة.

محافظة بني سويف 3.5 مليون نسمة.

محافظة أسوان 1.6 مليون نسمة.

محافظة دمياط 1.6 مليون نسمة.

محافظة الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة.

محافظة الأقصر 1.4 مليون نسمة.

محافظة بورسعيد 787.5 ألف نسمة.

محافظة السويس 782.8 ألف نسمة.

محافظة مطروح 528.3 ألف نسمة.

محافظة شمال سيناء 450.5 ألف نسمة.

محافظة البحر الأحمر 396.6 ألف نسمة.

محافظة الوادي الجديد 262.6 ألف نسمة.

محافظة جنوب سيناء 113.3 ألف نسمة.