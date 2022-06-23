اليوم السابع: الرئيس السيسى يوجه باستكمال مشروعات حماية الشواطئ بالساحل الشمالى

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "خلال اجتماعه بقائد القيادة الاستراتيجية وعدد من الخبراء.. الرئيس السيسى يوجه باستكمال تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالى.. الرئيس يشدد على التنفيذ وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية والحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية واستعراض التطوير والتنمية وحماية الشواطئ امتدادا من منطقة أبوقير حتى عمق الساحل الشمالى الغربى".

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