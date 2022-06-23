المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحثان تقييم سبل التعاون بينهما

وكالات

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء بالرباط، مباحثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، هى الأولى من نوعها في إفريقيا منذ انتخابه في 2019.

وأوضح جروسي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن المباحثات تناولت تقييم سبل التعاون بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي ستتطور بشكل أكبر في مجالات الصحة والطب النووي، والأنكولوجيا ، والأمن الغذائي، وتدبير المياه والزراعات المقاومة للجفاف.

وأضاف أن هناك الكثير من العناصر التي تمت مناقشتها وتقييمها”، مشيرا الى ان بوريطة جدد، بشكل واضح، تأكيد الدعم الذي تقدمه المغرب لمهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين في مجالات مكافحة انتشار الأسلحة النووية ومراقبة هذه الأسلحة “.

كما أجرى جروسي مباحثات مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،والمدير العام لوزارة الصحة، وقام بزيارة مركز المغرب للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

