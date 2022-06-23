المؤبد لسيدة والمشدد 10 سنوات لزوجها بتهمة تعذيب طفلة حتى الموت بالجيزة

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد الجندي، بمعاقبة متهمة بالسجن المؤبد ومعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامهما في الاتجار بالبشر بفتاة وتعذيبها، وحرمانها من الطعام والشراب مما أدى إلى وفاتها في الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر مجدي شكرى وهانى شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم إمبابة في محافظة الجيزة، ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر قبل المجني عليها الطفلة، والبالغة من العمر 16 سنة من عمرها، حال كونهما مسؤلين عن ملاحظتها وتربيتها، بأنه ولما سلمها والدها اهم للمحافظة عليها، خانوا الإمانة والعهد وضلوا السبيل، بأن استخدموها في خدمتهم قسراً والتسول بالطرقات جبراً، وإتيانها كرها بالتعدي عليها ضربا وتعذيبها وتهديدها قتلا، مستغلين قلة حيلتها وضعفها وهوانها على الناس.

ولما ضاقت ذرعاً بحالها ومالها المسلوب غصبا همت بالفرار من مسكن الشرار شاكية رب العباد، فلاحقوها وردوها متوعدينها ضربا بالأيدي، وما استطالته أيديهم من عصى وتهديدا بالقتل والعذاب والحرمان من الأكل والشراب، منفذينها عليها لإجبارها للانصياع لهم، فلما زادت في رفضها زادوا في تعذيبها عشرة ليال سويه، فأحدثوا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت لوفاتها على النحو المبين بالتحقيقات .

وأوضح أمر الإحالة بأن المتهمين واقعا المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بان هددوها بالحاق الاذى بها وهدودها بالقتل حال كونهم من المسؤولين عن ملاحظتها وتربيتها على النحو المبين بالتحقيقات.