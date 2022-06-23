اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يونيو 2022 12:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المؤبد لسيدة والمشدد 10 سنوات لزوجها بتهمة تعذيب طفلة حتى الموت بالجيزة

الخميس، 23 يونيو 2022 11:57 ص
المؤبد لسيدة والمشدد 10 سنوات لزوجها بتهمة تعذيب طفلة حتى الموت بالجيزة محكمة -ارشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد الجندي، بمعاقبة متهمة بالسجن المؤبد ومعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامهما في الاتجار بالبشر بفتاة وتعذيبها، وحرمانها من الطعام والشراب مما أدى إلى وفاتها في الجيزة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى،  وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر مجدي شكرى وهانى شحاتة.
 
وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم إمبابة في محافظة الجيزة، ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر قبل المجني عليها الطفلة،  والبالغة من العمر 16 سنة من عمرها، حال كونهما مسؤلين عن ملاحظتها وتربيتها،  بأنه ولما سلمها والدها اهم للمحافظة عليها، خانوا الإمانة والعهد وضلوا السبيل،  بأن استخدموها في خدمتهم قسراً والتسول بالطرقات جبراً، وإتيانها كرها بالتعدي عليها ضربا وتعذيبها وتهديدها قتلا، مستغلين قلة حيلتها وضعفها وهوانها على الناس.
 
ولما ضاقت ذرعاً بحالها ومالها المسلوب غصبا همت بالفرار من مسكن الشرار شاكية رب العباد،  فلاحقوها وردوها متوعدينها ضربا بالأيدي،  وما استطالته أيديهم من عصى وتهديدا بالقتل والعذاب والحرمان من الأكل والشراب، منفذينها عليها لإجبارها للانصياع لهم، فلما زادت في رفضها زادوا في تعذيبها عشرة ليال سويه،  فأحدثوا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت لوفاتها على النحو المبين بالتحقيقات .
 
وأوضح أمر الإحالة بأن المتهمين واقعا المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بان هددوها بالحاق الاذى بها وهدودها بالقتل حال كونهم من المسؤولين عن ملاحظتها وتربيتها على النحو المبين بالتحقيقات.

الاتجار فى البشر

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

جرائم التعذيب

عقوبة التعذيب



الموضوعات المتعلقة

محكمة النقض تختتم ورشة عمل الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

الخميس، 09 يونيو 2022 04:25 م

المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسيدة بتهمة الاتجار بالبشر

الأحد، 05 يونيو 2022 01:09 م

عقوبات تصل للمؤبد.. اعرف موقف القانون من المتورطين بجرائم الإتجار بالبشر

الخميس، 02 يونيو 2022 07:00 ص

التحقيق مع تشكيل عصابى لتزويره أختام الدولة.. العصابة تخصصت فى الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمحررات مزورة.. والمتهمون يعترفون بسرقة ملايين الدولارات من البنوك بمستندات مزيفة.. وتجديد حبسهم 15 يومًا

الأربعاء، 11 مايو 2022 07:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة