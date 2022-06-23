اليوم السابع
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العليا لانتخابات المنظمات النقابية تعلن بدء تلقى الطعون على أسماء المرشحين

الخميس، 23 يونيو 2022 01:06 م
العليا لانتخابات المنظمات النقابية تعلن بدء تلقى الطعون على أسماء المرشحين انتخابات النقابات العمالية - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، أنه يتم اليوم الخميس، تلقى الطعون على أسماء المرشحين.
 
وقالت اللجنة، فى بيان، إنه سيتم غدا الجمعة 24 يونيو البت فى الطعون، وإعلان الكشوف النهائية السبت المقبل، وإجراء الانتخابات 26 يونيو الجارى، والتظلم من النتيجة الاثنين المقبل، والبت فى التظلمات 28 يونيو الجارى وإيداع الأوراق فى اليوم التالى الموافق 29 يونيو 2022.
 
وكان قد أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، صباح اليوم الخميس، الكشوف الأولية لأسماء المرشحين لانتخابات الاتحادات النقابية العمالية، مشيرا إلى أن الكشوف تتضمن أسماء ممثلى النقابات العمالية العامة، وأنهم فازوا جميعا بالتزكية، وأن المنافسة سوف تكون على رئاسة الاتحاد، بين كل من: "عادل عبد الفضيل رئيس نقابة العاملين بالضرائب والجمارك، وحسن شحاتة رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوى"، وذلك للدورة النقابية 2022 / 2026، موضحا أن الجهة الإدارية ممثلة في وزارة القوى العاملة التي تشرف على العملية الانتخابية حددت اليوم الخميس، لتلقى الطعون على أسماء المرشحين.

الانتخابات العمالية

انتخابات النقابات العمالية

النقابات العمالية

القوى العاملة



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