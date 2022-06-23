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الرئيس الصيني: يجب التخلى عن عقلية الحرب الباردة

الخميس، 23 يونيو 2022 02:23 م
الرئيس الصيني: يجب التخلى عن عقلية الحرب الباردة شى جين بينج
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، أنه يجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة سكاى نيوز منذ قليل، مضيفًأ على دول بريكس معارضة استخدام العقوبات الأحادية وإساءة استخدامها.

 

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن الأزمة الحالية في أوكرانيا ستؤدي حتما إلى معضلة أمنية، وفقا لروسيا اليوم.

 

 

وأضاف الرئيس الصيني، خلال كلمته في منتدى أعمال "بريكس"، أن التاريخ يبين لنا أن الهيمنة وسياسة التحالفات وكذلك المواجهة بين المعسكرات المختلفة، لن تجلب لنا السلام والأمن، بل ستقودنا إلى الحروب والنزاعات.

 

وتابع الرئيس الصيني: لقد أظهرت الأزمة الحالية في أوكرانيا مرة أخرى، أن الإيمان بالقوة وتوسيع الكتل العسكرية والسعي لتحقيق الأمن على حساب أمن الدول الأخرى، سيؤدي حتما إلى معضلة أمنية، موضحا أن الأمل في السلام يصبح ممكنا فقط إذا تذكر الجميع دروس الحرب المريرة.

 

وأشار الرئيس الصيني، إلى أنه يجب على المجتمع الدولي التخلي عن اللعبة التي محصلتها صفر، والوقوف معا ضد الهيمنة وسياسة القوة، وبناء نوع جديد من العلاقات الدولية على أساس الاحترام المتبادل والعدل.


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