وقال زيلينسكي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، إن القوات الروسية تريد أن تجعل من كل مدينة مثلًا لماريوبول، مطالبًا حلفاء كييف بالإسراع في شحن الأسلحة الثقيلة إليها حتى توازن روسيا في ساحة المعركة.

وأشار على ضرورة تحرير كافة الأراضي الأوكرانية سرعة أكبر، لافتا إلى أن هدف القوات الروسية من وراء القصف العنيف لم يتغير ألا وهو تدمير دونباس بأكملها خطوة بخطوة.

وقال زيلينسكي: " أكدنًا مرارًا وتكرارًا على ضرورة تسريع تسليم الأسلحة لأوكرانيا، من أجل تحقيق التكافؤ بسرعة قصوى في ميدان القتال ضد الروس، ووقف هذه الحشود المتوحشة ودفعها إلى ما وراء حدودنا".

