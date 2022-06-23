الخارجية الروسية تطالب واشنطن بوقف تجنيد الأمريكيين من قبل السفارة الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بوقف تجنيد الأمريكيين من قبل السفارة الأوكرانية، الأمر الذي يهدد بعواقب كبيرة لا يمكن التنبؤ بها، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في تعليق على هذا الموضوع تم نشره على موقع وزارة الخارجية الروسية: بهذا الصدد نطالب الجانب الأمريكي بحزم بوقف مثل هذه الأنشطة التي تقوم بها البعثة الدبلوماسية الأوكرانية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن هذا الأمر لا يخلق تهديدا مباشرا لحياة وأمن المواطنين الأمريكيين وتتناقض بوضوح مع وضعها الدبلوماسي فحسب، بل وتهدد بإثارة عواقب دولية كبيرة لا يمكن التنبؤ بها.