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التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بترعة فى طوخ

الخميس، 23 يونيو 2022 11:32 ص
التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بترعة فى طوخ جثة- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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صرحت جهات التحقيق في مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا خلال الاستحمام في ترعة الندا بمنطقة الدير دائرة المركز، حيث جرى تسليم الجثة لذويه، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة. 
 
كانت أجهزة الأمن بالقليوبية وقوات الإنقاذ النهري قد تمكنت من انتشال جثة طفل عمره 11 عاما غرق في ترعة بمنطقة الدير دائرة مركز شرطة طوخ أثناء الاستحمام، وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر
 
تلقت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد غرق طفل في ترعة بمنطقة الدير دائرة مركز شرطة طوخ، وانتقلت أجهزة الأمن وفرقة للإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة الطفل، وتبين أنه يدعى "أ ع م"، 11 عاما، ونزل للاستحمام في الترعة فغرق.
 
تم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر المحضر اللازم وصرحت جهات التحقيق بانتداب أحد مفتشي الصحة لمناظرتها والتصريح بالدفن عقب ذلك.
 
تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن جثة الطفل.
 
 

اخبار القليوبية

أمن القليوبية

الإنقاذ النهرى بالقليوبية

غرق طفل

شبين القناطر

محافظة القليوبية



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