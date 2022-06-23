اصطفاف نادر لخمسة كواكب فجر غد فى منظر يشاهد بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يستعد الراصدون فى سماء مصر والوطن العربى لرؤية اجتماع نادر للكواكب فى سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس غد الجمعة، حيث ستصطف الكواكب الخمسة المرئية جميعًا فى نفس الوقت على التوالى مع وجود القمر فى منظر مشاهد بالعين المجردة للمرة الأولى منذ 18 سنة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن الكواكب الخمسة - تعرف بالكواكب المرئية لأنه يمكن رؤيتها بدون الحاجة لاستخدام المنظار أو تلسكوب وهي عطارد والزهرة و المريخ والمشترى وزحل وسيكون اصطفافها على قبة السماء بحسب ترتيبهم الطبيعى من حيث البعد من الشمس.

ويعد اصطفاف الكواكب حدثا فلكيا يحصل عندما تظهر مجموعة من كواكب النظام الشمسى فى صف واحد تقريباً فى نفس المنطقة من السماء، كما تشاهد من ألارض وفي الفضاء تكون على نفس الجانب من الشمس.

يمكن للجميع رؤية اصطفاف الكواكب فجر الجمعة من أي مكان بشرط أن يكون الأفق الشرقي مكشوف بالكامل ولا تحجبه مبانٍ أو تضاريس طبيعية، نظرا لأن كوكب عطارد سيكون منخفضا نحو الأفق أما الكواكب الأخرى فستكون عالية في السماء.

يفضل مراقبة الاصطفاف الكوكبي قبل الفجر بساعة حيث سيكون المشتري وزحل والزهرة الكواكب البارزة بوضوح بين النجوم وسوف تكون نابضة بالحياة ومشرقة للغاية، وسيكون المريخ على يسار المشتري وعطارد على يسار كوكب الزهرة وسوف يشكلون قوسًا من الشرق إلى الجنوب.

واصطفاف الكواكب على خط واحد ليس بالمعنى الحرفي فالكواكب لا تصطف في خط مستقيم تمامًا أبدا، نظرًا لأنها لا تدور جميعها حول الشمس في نفس المستوى بل في مدارات مختلفة لذلك لن تصطف بشكل متطابق أبدًا.

جدير بالذكر أن مثل هذه الاصطفافات الكوكبية ستتكرر من جديد بعد عدة سنوات وتحديدا فى العام 2040.