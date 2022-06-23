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ارتفاع مؤقت بالحرارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

الخميس، 23 يونيو 2022 11:47 ص
ارتفاع مؤقت بالحرارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة .


وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- الخميس 23 يونيو: 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد 

- الجمعة 24 يونيو:

ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية ليسود طقس شديد الحرارة نهارا 
 
نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الغربية و جنوب سيناء وشمال الصعيد 

- السبت 25 يونيو:

نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد 

- الأحد 26 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الغربية  وجنوب سيناء

- الاثنين 27 يونيو والثلاثاء 28 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد

 


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