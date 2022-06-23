وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة -في تصريح اليوم الخميس، إن اللقاء ركز بالأساس على تبادل الرؤى بشأن أولويات كل جانب في مجالات تمكين المرأة وحقوق الإنسان، بما يشمل النصوص ذات الصلة المعتمدة حديثا عربيا وأوروبيا.

وأضافت أنه تم التأكيد،خلال اللقاء ،على أهمية تبادل الممارسات الفضلى، والتنظيم المشترك لفعاليات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، علاوة على تصميم برامج لبناء القدرات سيما في مواضيع من قبيل حقوق الإنسان والأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا الحديثة وتأثير التغير المناخي على التمتع الأمثل بحقوق الإنسان.

وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التواصل بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والتعرف على أبرز الجهود المبذولة لدى الجانبين في مجالات تمكين المرأة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.