أمن الجيزة يكشف هوية المتهمين بسرقة محطة بنزين فى 6 أكتوبر

كتب - بهجت أبو ضيف

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة هوية المتهمين بسرقة مبلغ مالي من محطة بنزين بعد الاعتداء على مدير المحطة، والتسبب في إصابته بعدة جروح، وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تقدم مدير محطة بنزين ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، بسرقة 4 متهمين لمبلغ مالي يقدر بـ 10 آلاف جنيه، من داخل المحطة، بعد تهديده والاعتداء عليه، والتسبب في إصابته بعدة جروح.

تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحطة، ومن خلال تكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية الجناة، وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.