أسقفية الخدمات العامة بالكنيسة تنظم تدريبا مهنيا لتعليم الخياطة لذوى الإعاقة

كتب: محمد الأحمدى

قام مركز قم وامش التابع لأسقفية الخدمات العامة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعمل تدريب تأهيل مهنى لتعليم الخياطة لذوى الإعاقة من الشباب والفتيات الصم والمنتج هو نتاج التدريب ومراحل التدريب المختلفة من التدريب على أخذ المقاسات وعلى رسم الباترون وقص القماش والخياطة على الماكينة ومدته 21 يوم تدريبى.



تعليم الخياطة

وقام برنامج تنمية الموارد البشرية بعمل يوم تدريبى لـ 25 فرد من موظفى أسقفية الخدمات العامة بالكنيسة الأرثوذكسية، وكان هدف التدريب رفع كفاءة وفاعلية العاملين بالمؤسسة وتدريبهم على كيفية استثمار قدراتهم وطاقتهم فى نمو مهاراتهم الشخصية ونمو المؤسسة.

ونظم برنامج "الحياة الأفضل" بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية منتدى علمى لمكافحة الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وكان عدد الحضور 125 فرداً من الكهنة والخدام.

وحضر المنتدى الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى والأستاذ الدكتور يسرى شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقاً، والدكتور ألبرت إدوارد أستشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان.

وكانت أسقفية الخدمات العامة فى الكنيسة الأرثوذكسية نظمت ورش تدريبية لبناء قدرات "مشروع المجتمعات الإنتاجية المرنة"، حيث أضحت أنهذه الورشة تهدف لتعزيز قدرة اللجان على التصدى لقضايا المجتمع ووضع الحلول وبدائل الحلول وتوضيد العلاقه بين اللجان المجتمعية والجمعيات الأهلية الشريكة.