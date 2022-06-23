أسعار الذهب اليوم الخميس تسجل 863 جنيها للجرام من عيار 18

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر استقرارا ملحوظا عند نفس مستويات أمس ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1006 جنيها للجرام، ليظل الذهب محافظ على ثباته لليوم الرابع على التوالي مع استقرار سعر اونصة الذهب عالمياً.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 863 جنيها.

عيار 21 يسجل 1006 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1149 جنيها.

الجنيه الذهب 8046 جنيها.

أونصة الذهب 1842 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب تحرك نحو الصعود أو الهبوط خلال الساعات القادمة من التداول، وذلك بفعل عوامل العرض والطلب وحجم المعروض من الذهب وكذلك العامل الأهم وهو سعر الدولار إضافة إلي سعر اونصة الذهب عالمياً.

أسعار الذهب في مصر سجلت مستويات قياسية على مدار الشهور الماضية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وحدوث تحرك في سعر أونصة الذهب عالمياً، ليسجل الذهب مستويات هي الاعلي في مصر على مدار تاريخ تداولات المعدن الأصفر، لتسجل أسعار الذهب في مصر أعلى سعر خلال تداولات الأسبوع الأول من مايو 2022.

أسعار الذهب في مصر خسرت قرابة 250 جنيها خلال 3 أسابيع فقط بعد يوم 12 مايو 2022، مع هدوء وتيرة المضاربة على الذهب في مصر واستقرار سعر الدولار بعد الارتفاع فوق 1000 جنيه للجرام.