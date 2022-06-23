أخبار مصر.. الحكومة تنفى انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لانتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق، مُشددةً على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية في أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة؛ للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة.

وأشارت الوزارة إلى شن حملات تفتيش مكثفة على الأسواق ومصانع تعبئة الزيوت بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لرصد أي مخالفات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة.

وفي سياق متصل، تم توقيع عدة تعاقدات لشراء الزيوت والأقماح المستوردة والأرز، لتعزيز الاحتياطي ‏الاستراتيجي من تلك السلع الاستراتيجية والأساسية، والتي ستصل إلى ‏البلاد خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري، علماً بأن الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع آمن ويتخطى الـ 6 أشهر.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.





الأرصاد: امتداد منخفض جوى بطبقات الجو العليا يزيد الإحساس بالحرارة نهارا



أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يجعل إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والطقس يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد في النهار مع فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، أن طقس اليوم مستقر ومتوسط درجات الحرارة بين 34 و35 درجة، ويمكن ملاحظة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مع زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وأغلب الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى الارتفاع الطفيف في نسب الرطوبة خلال فترات النهار.

وأوضحت، أنه مع دخول ساعات الليل ودخول أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، كما أن الأجواء معتدلة تماما على أنحاء الجمهورية كافة، ومع فترات المساء وساعات الليل يكون هناك نشاط للرياح على أغلب المناطق بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم في الساعة وهو ما يقلل نسب الرطوبة، وبالتالي نشعر بانخفاض في درجات الحرارة والأجواء المعتدلة ليلا.





الصحة: إجراء 1.3 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار



أكدت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار قامت بإجراء 1.3 مليون عملية جراحية منذ انطلاقها وحتى الآن .

وتبحث وزارة الصحة والسكان إدخال خدمات جديدة في الجراحات التى تقدمها مبادرة القضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات العاجلة، خاصة في علاج أمراض القلب والقساطر القلبية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، توفير مصادر لتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، للعمل على تحسين الخدمات المقدمة، واستمرارية واستدامة الخدمة في مواجهة الارتفاع العالمي في أسعار المستلزمات الطبية.

ويأتى ذلك على ضوء توجيه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى القائم بعمل وزير الصحة، بالتوسع في التعاون مع المجتمع المدني، المنظمات والمؤسسات الأهلية، والمنشآت الطبية والمستشفيات التابعة لها، والاستعانة بالخدمات التي تقدمها لتقليل الضغط على المستشفيات العامة والحكومية، مع وضع ضوابط صارمة لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.





مصر تحتل المركز 40 فى التصنيف الدولى لـ"فيفا" والسادس أفريقيا



أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهرى للمنتخبات عن شهر يونيو بعد انتهاء منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتواجد المنتخب المصرى فى المركز الـ40 عالميا والسادس أفريقيا والثالث عربيا، بعدما تراجع 8 مراكز خاصة أنه كان المركز الـ32 عالميًا.





التعليم: أسئلة امتحانات المواد الأساسية للثانوية اختيار من متعدد



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية، اختيار من متعدد، مضيفة أن الأسئلة ستقيس الفهم ونواتج التعلم.

ويؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام امتحان اللغة العربية بداية من الأحد 26 يونيو الجارى .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.





‫الزراعة: فتح الأسواق النيوزيلندية أمام الموالح المصرية لأول مرة



تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقرير من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري يفيد بفتح سوق جديد لتصدير جميع اصناف الموالح المصرية إلى دولة نيوزيلندا وذلك بعد نجاح فتح السوق امام البرتقال منذ عامين.

وجاء ذلك بعد مفاوضات كبيرة بين الحجر الزراعي في البلدين وزيارة وفد فني من الحجر الزراعي النيوزيلاندي للاطلاع علي المنظومة التصديرية المصريه.

اسفرت هذه المفاوضات عن توقيع بروتوكول تصديري بين رئيس الحجر الزراعي المصري وسفير نيوزيلندا بالقاهره فى وجود وفد رفيع من الحجر الزراعي النيوزيلاندي من أجل فتح سوق جديد لجميع اصناف الموالح المصرية والبدء في تصديرها فورا الي نيوزيلندا.

يذكر أن نيوزيلندا من الدول التي تتمتع بنظام حجرى قوي وتشترط مواصفات شديدة الصعوبة في استيراد السلع الغذائية وهو الأمر الذي يؤكد الجودة العالمية للمنتجات الزراعية المصرية والتي أصبحت تتمتع بسمعة جيدة علي المستوى الدولي وعليها طلب متزايد من جميع دول العالم حيث تقوم مصر حاليا بتصدير أكثر من 350 سلعة زراعية لحوالي 160 سوقا خارجيا وتحتل مصر المركز الأول عالميا في صادرات البرتقال للعام الثالث علي التوالي.