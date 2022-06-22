10 جنسيات تستحوذ على خريطة العمالة الأجنبية فى مصر تعرف عليها.. انفوجراف

رصدت النشرة السنوية للعاملين الأجانب بالقطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام لعام 2021، توزيع جنسيات العاملين الأجانب في مصر طبقا لأهم 10 جنسيات والتي حصل عليها "اليوم السابع" وفقا لما يلى:
المملكة المتحدة 375 أجنبى بنسبة 22.2%
إيطاليا 165 أجنبي بنسبة 9.8%
اليابان 116 أجنبي بنسبة 6.9%
فرنسا 102 أجنبي بنسبة 6%
الهند 69 أجنبي بنسبة 4.1%
الصين 67 أجنبي بنسبة 4%
الولايات المتحدة الأمريكية 60 أجنبى بنسبة 3.6%
روسيا 47 أجنبي بنسبة 2.8%
استراليا 44 أجنبي بنسبة 2.6%
المانيا 44 أجنبي بنسبة 2.6%
جنسيات العاملين الأجانب فى الحكومة
وإجمالا بلغ إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام بلغ 1687 أجنبي، بنهاية عام 2021، مقابل 1172 أجنبي عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 43.9%، واستحوذت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على نحو 513 أجنبي من إجمالي العاملين الأجانب في مصر عام 2021، بنسبة بلغت 30.4%، يليها الشركة القابضة لكهرباء مصر ويعمل بها 248 أجنبي بنسبة 14.7% من إجمالي الأجانب.
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