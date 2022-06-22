اليوم السابع
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10 جنسيات تستحوذ على خريطة العمالة الأجنبية فى مصر تعرف عليها.. انفوجراف

الأربعاء، 22 يونيو 2022 07:00 ص
10 جنسيات تستحوذ على خريطة العمالة الأجنبية فى مصر تعرف عليها.. انفوجراف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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رصدت النشرة السنوية للعاملين الأجانب بالقطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام لعام 2021، توزيع جنسيات العاملين الأجانب في مصر طبقا لأهم 10 جنسيات والتي حصل عليها "اليوم السابع" وفقا لما يلى:

 

المملكة المتحدة 375 أجنبى بنسبة 22.2%

إيطاليا 165 أجنبي بنسبة 9.8%

اليابان 116 أجنبي بنسبة 6.9%

فرنسا 102 أجنبي بنسبة 6%

الهند 69 أجنبي بنسبة 4.1%

الصين 67 أجنبي بنسبة 4%

الولايات المتحدة الأمريكية 60 أجنبى بنسبة 3.6%

روسيا 47 أجنبي بنسبة 2.8%

استراليا 44 أجنبي بنسبة 2.6%

المانيا 44 أجنبي بنسبة 2.6%

جنسيات العاملين الأجانب فى الحكومة
جنسيات العاملين الأجانب فى الحكومة

 

وإجمالا بلغ إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام بلغ 1687 أجنبي، بنهاية عام 2021، مقابل 1172 أجنبي عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 43.9%، واستحوذت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على نحو 513 أجنبي من إجمالي العاملين الأجانب في مصر عام 2021، بنسبة بلغت 30.4%، يليها الشركة القابضة لكهرباء مصر ويعمل بها 248 أجنبي بنسبة 14.7% من إجمالي الأجانب.

 


العاملين الأجانب

اخبار الاقتصاد

جهاز الإحصاء



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