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"يونيدو" والأمم المتحدة للمرأة: الاقتصاد المصرى أظهر قوة ومرونة خلال أزمة كورونا

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:36 ص
"يونيدو" والأمم المتحدة للمرأة: الاقتصاد المصرى أظهر قوة ومرونة خلال أزمة كورونا جيلان المسيري نائب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة
كتبت : هند المغربي

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أكدت منظمتا الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الاقتصاد المصرى أظهر القوة ومرونة وقدرة على التكيف في مواجهة صدمة جائحة كوفيد 19.

ووفق المنظمتين تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بتنفيذ برنامج مشترك مدته خمس سنوات أطلق عليه اسم "رابحة" بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية، وهو يتبنى نهجا متعدد القطاعات يجمع بين الأنشطة على مستوى السياسات والمؤسسات والأفراد، ويهدف البرنامج إلى زيادة المشاركة الاقتصادية لما لا يقل عن 6300 امرأة في القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمها كلا من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فعالية اليوم لعرض الخدمات المقدمة من المؤسسات المختلفة في مجال التمكين، الاقتصادي للمرأة وذلك في إطار البرنامج المشترك - التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام "رابحة".


الأمم المتحدة

اليونيدو

المرأة

مصر

التمكين الاقتصادي للمرأة

رابحة



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