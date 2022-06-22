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وسائل إعلام عراقية: هجوم صاروخى على حقل كورمور الغازى بإقليم كردستان

الأربعاء، 22 يونيو 2022 04:50 م
وسائل إعلام عراقية: هجوم صاروخى على حقل كورمور الغازى بإقليم كردستان هجوم صاروخى
كتب: أحمد جمعة

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تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع للسليمانية في اقليم كردستان العراقى لهجوم صاروخي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عراقية الأربعاء.

وقال مدير ناحية قادر كرم الواقعة في جمجمال، صديق محمد، في تصريحات صحفية: "تعرض حقل كورمور الغازي في جمجمال لهجوم صاروخي في الساعة 4:45 من بعد ظهر اليوم"، مضيفا أن "الصاروخ أصاب السياج الخارجي لحقل كورمور الغازي الذي تعمل فيه شركة دانة غاز".

وذكر أنه "لم يعرف حتى الآن عدد الصواريخ التي تم توجيهها باتجاه الحقل".

وحسب قول محمد صديق، فقد تم توجيه أكثر من صاروخ على الحقل الغازي مستهدفة شركة دانة غاز المسؤولة عن تشغيل الحقل.

وتنتج منشأة الغاز في كورمور سوائل الغاز الطبيعي (المكثفات) والغاز البترولي المسال.


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