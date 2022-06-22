اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 08:15 ص
أكرم القصاص
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وزير الوحدة الكوري الجنوبي: مستعدون لمناقشة القضايا العالقة مع الجانب الكوري الشمالي

الأربعاء، 22 يونيو 2022 08:00 ص
وزير الوحدة الكوري الجنوبي: مستعدون لمناقشة القضايا العالقة مع الجانب الكوري الشمالي الرئيس الكورى الجنوبى
أ ش أ

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أعرب وزير الوحدة الكوري الجنوبي "كوون يونج-سي"، عن استعداده للقاء رئيس الجبهة المتحدة في كوريا الشمالية "ري سون-جوون"، وهي المسؤولة عن العلاقات بينهما، في أي وقت وبأي صيغة لمناقشة القضايا العالقة في شبه الجزيرة الكورية.
 
وأضاف "كوون" - في تصريحات له وفقا لما نقلته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) - "سأبذل قصارى جهدي لتحويل العلاقات الباردة حاليا بين الكوريتين إلى مرحلة من الحوار.
 
وحول احتمالات قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية أخرى، أشار "كوون" إلى أن بيونج يانج تبدو جاهزة من الناحية المادية وتنتظر القرار السياسي في اللحظة الأخيرة للقيام بذلك، موضحا أن التجربة النووية يمكن إجراؤها على نحو مفاجئ، أو أنها قد تؤجل إلى ما بعد مارس من العام المقبل.
 
وأكد "كوون" أن حكومة كوريا الجنوبية تراجع خيار فرض عقوبات خاصة بها على كوريا الشمالية في حالة مضي الشمال في إجراء تجارب نووية.

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

شبه الجزيرة الكورية



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