هرب بـ3 أطفال برّه مصر.. أم قناوية: نفسى أسمع صوت ولادى يا ريت يرجعهم لى أشوفهم

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع ألطاف طلب، أم من محافظة قنا لـ6 أبناء ومطلقة منذ عامين ونصف تناشد برؤية أطفالها مرة أخرى بعد هروب الزوج بهم إلى الخارج.

قالت ألطاف طلب، إن بداية الواقعة جاءت منذ عامين ونصف وذلك بعد 25 عاما من الزواج وحياة أسرية مستقرة، وبعد زواج الزوج من أخرى تم الانفصال.

وأوضحت ألطاف، أن بعد مرض والدتها ذهبت لزيارتها ثم عادت إلى المنزل لتحدث المفاجأة وهي هروب الزوج بـ3 أبناء أكبرهم في المرحلة الإعدادية والسفر إلى الخارج، لافتة أن وسائل التواصل انقطعت بسفرهم.

وناشدت الأم، المسئولين بضرورة إيجاد حل والتوصل إلى أطفالها والتواصل معهم وعودتهم مرة أخرى إلى احضانها.