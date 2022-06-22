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الأربعاء، 22 يونيو 2022 03:03 م
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هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:50 م
هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.371 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88%، ليغلق عند مستوى 9612 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1713 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 11824 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3884 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1800 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2661 نقطة.
 

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