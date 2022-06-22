اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 05:47 م
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نفوق أسماك داخل ترعة بكفر الزيات.. ورئيس المدينة يشكل لجنة لفحص الواقعة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 04:44 م
نفوق أسماك داخل ترعة بكفر الزيات.. ورئيس المدينة يشكل لجنة لفحص الواقعة نفوق أسماك بكفر الزيات بالغربية
الغربية مصطفى عادل

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شهدت قرية بنوفر التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية نفوق كميات كبيرة من الأسماك في الترعة المارة بالقرية، بسبب انخفاض منسوب المياه بها، وفوجئ الاهالي بالأسماك تطفو على المياه.

تلقت غرفة عمليات مجلس مدينة كفر الزيات بلاغا من اهالي القرية ، بنفوق كميات كبيرة من الاسماك بالترعة المارة بقرية بنوفر.

انتقلت لجنة من مجلس المدينة لمكان البلاغ وتبين وجود كميات كبيرة من الأسماك النافقة.

وعلى الفور شكل عادل داود رئيس المدينة لجنة من الصحة والبيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الري لفحص البلاغ والوقوف على أسباب النفوق.

وقال رئيس المدينة لـ اليوم السابع أن الفحص المبدئي يؤكد أن النفوق ناتج عن انخفاض منسوب المياه في الترعة وارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه تم سحب عينة من الأسماك وفحصها لبيان أسباب النفوق.


محافظة الغربية

نفوق أسماك

كفر الزيات

قرية بنوفر بكفر الزيات



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