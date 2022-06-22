مياه القناة: زيادة ضخ مياه الشرب بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد.. صور

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من توصيل مياه الشرب لصوامع القمح بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك طبقا للخطة الدورية الموضوعة، من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم القضاء تماما على مشكلة ضعف مياه الشرب فى الأماكن المرتفعة، وذلك بعد زيادة ضخ وضغط كميات مياه الشرب المنتجة من محطات محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لوصولها لآخر الخطوط الممتدة في جميع الشبكات تيسيرا على المواطنين، وذلك بسبب زيادة استهلك المياه في فصل الصيف.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم إصلاح الكسور المفاجئة في خطوط شبكات مياه الشرب خلال الـ24 ساعة الماضية، منها أصلاح خط قطر 8 بوصة رئيس خلف سجن المستقبل، وإصلاح خط قطر 400 مم علي طريق 36 الإسماعيلية ـ الزقازيق، كما تم أصلاح خط 400 مم بر أيمن ترعة القصاصين، كما تم توصيل خط مياه قطر 4 بوصة مغذي لعزبة الورشة بقرية الواصفية، وإصلاح خط 600 مم بمدينة فايد، وإصلاح كسر مفاجئ بخط 4 بوصة بقرية البياضية بالقنطرة غرب، وخط قطر 8 بوصة علي طريق الإسماعيلية ـ السويس أمام منطقة الجمالين.

وأشار إلى أنه شدد على التجاوب الفورى والسريع للتعامل مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فتره زمنية وجيزة، بالإضافة الي قيام رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، لديها خطة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل محطات المياه والصرف الصحى وحصولها على شهادات الاعتماد والجودة في إدارة وتشغيل المحطات، لتقديم خدمات متميزة وبأعلى مواصفات تتماشى مع المعايير العالمية، وان الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، والتى تساهم فى الحفاظ على الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المرفق الحيوي .