موسكو: نعمل على تشغيل ممرين إنسانيين بحريين لتصدير الحبوب الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

أكدت السلطات الروسية، أنه تمت تهيئة تشغيل ممرين إنسانيين بحريين لتصدير الحبوب الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأشارت السلطات الروسية، إلى أن هناك فرصة لاستخدام مينائى ماريوبول وبيرديانسك لتصدير المنتجات الزراعية، وقال مسؤول روسي، إن هناك اشتباه في هجوم بطائرة مسيرة على محطة تكرير نفط داخل أراضينا.

فيما أكدت وزارة الدفاع الإستونية، أن روسيا تجري محاكاة لتنفيذ هجوم صاروخي على أراضينا.

وفى وقت سابق، أكدت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بشأن منع الإبادة الجماعية "أليس نديريتو"، أنه لا يمكن الجزم بصحة الادعاءات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فى أوكرانيا إلا عن طريق محكمة مختصة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "نديريتو" في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، إنه بدون صلاحيات قضائية أو شبه قضائية، لا يمكن لمكتبها أن يحدد ما إذا كانت حالات معينة، سواء كانت في الوقت الحاضر أو في الماضي، تعتبر جرائم إبادة جماعية دولية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

من جانبها، أشارت رئيس مركز الحكومة الأوكرانية للاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات، "ليوبوف تسيبولسكا"، إلى أن هناك بالفعل العديد من الضحايا في هذه الأزمة لكنه من غير المرجح التمكن من إحصائهم بدقة.