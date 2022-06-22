

وقال كيلين - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية- "فيما يتعلق بالبرلمان، بالطبع لن يؤثر على عملنا، لم نقم بزيارة البرلمان منذ بداية مارس".

وكانت تقارير إخبارية أفادت في وقت سابق بأنه تم منع كيلين ودبلوماسيين روس آخرين من زيارة مبنى البرلمان البريطاني حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن الحظر سار في البلاد بشكل غير رسمي منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وتم تأكيده الآن بشكل كتابي لأول مرة.



وفي سياق ذي صلة بالأزمة الروسية الأوكرانية، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تجهيز الجيش الأوكراني تحصينات ونقاط نارية في المرافق الطبية والمدارس في بريفوليه بلوجانسك، وفي أفدييفكا وسلافيانسك بدونيتسك.



ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، إشارته إلى أنه بالإضافة إلى ذلك قامت التشكيلات المسلحة الأوكرانية بتجهيز ثكناتها ونشروا عربات مدرعة ومدفعية وراجمات صواريخ في سلافيانسك، في مدرسة بشارع كورتشاتوف والمحطة الصحية والوبائية بشارع سفوبودا.