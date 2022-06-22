اليوم السابع
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محطة معالجة الصرف الصحى بسرابيوم تحصل على تجديد اعتماد شهادة "T.S.M".. صور

الأربعاء، 22 يونيو 2022 03:29 م
محطة معالجة الصرف الصحى بسرابيوم تحصل على تجديد اعتماد شهادة "T.S.M".. صور محطة معالجة الصرف الصحى بسرابيوم بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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حصلت محطة معالجة الصرف الصحى بسرابيوم بمحافظة الإسماعيلية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M، والتى يتم منحها بعد مراجعة شاملة ودقيقة لكافة المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، بالإضافة إلى معايير المراقبة وضبط الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة إلى أن حصول محطة معالجة سرابيوم على شهادة التجديد TSM جاء عقب تفقد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب وتأكدهم من استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامةTSM .

وأضاف رئيس شركة مياه القناة، أن المحطة تبلغ طاقتها التصميمية 180 ألف م3/يوم لخدمة محافظة الإسماعيلية بالكامل وأن الشهادة تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة دوريًا ، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب  .

وأكد عصمت على أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة لديها خطة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل محطات المياه والصرف الصحى وحصولها على شهادات الاعتماد والجودة في إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى ،كما ان الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى  بالشركة للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، والتى تساهم فى الحفاظ على الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المرفق الحيوي .

وأشاد المهندس عمرو عادل، مدير الإدارة الفنية المستدامة TSM بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالجهود المبذولة من أجل إنجاح منظومة الإدارة الفنية المستدامة لمحطات شركة محافظات القناة، مثمناً جهود جميع العاملين القائمين على منظومة الإدارة الفنية المستدامة بالشركة والعاملين بمحطة معالجة سرابيوم على جهودهم المستمرة من اجل الارتقاء بكفاءة العمل داخل المحطة.

 

محطة معالجة الصرف الصحى بسرابيوم بالإسماعيلية (1)
محطة معالجة الصرف الصحى بسرابيوم بالإسماعيلية 

 

محطة معالجة الصرف الصحى بسرابيوم بالإسماعيلية (2)
محطة معالجة الصرف الصحى بسرابيوم بالإسماعيلية

 

محطة معالجة الصرف الصحى بسرابيوم بالإسماعيلية (3)
محطة معالجة الصرف الصحى بسرابيوم بالإسماعيلية 

 


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