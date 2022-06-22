اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 01:17 م
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محافظ قنا يستقبل 77 مواطنا بمكتبه اليوم لبحث شكواهم.. صور

الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:40 م
محافظ قنا يستقبل 77 مواطنا بمكتبه اليوم لبحث شكواهم.. صور محافظ قنا المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم
قنا صابر سعيد

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واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، استقبال المواطنين بمكاتبهم، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى.

واستقبل محافظ قنا والسكرتير العام 77 مواطنا، واستمعا لشكوى كل مواطن على حده، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.

وقال محافظ قنا، إن المواطنين تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.

وأضاف الداودى، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

 

محافظ قنا يستقبل 77 مواطنا بمكتبه اليوم لبحث شكواهم (1)
 
 
محافظ قنا يستقبل 77 مواطنا بمكتبه اليوم لبحث شكواهم (2)
 
محافظ قنا يستقبل 77 مواطنا بمكتبه اليوم لبحث شكواهم (3)

محافظ قنا

مكتب محافظ قنا

شكاوي مواطنين

استقبال مواطنين

اخبار محافظة قنا



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