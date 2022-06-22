قرآن ودموع على قبر نيرة.. والد الطالبة يزورها والزملاء يدعون لها بالرحمة.. فيديو

الغربية – مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام قبر الطالبة نيرة أشرف عبد القادر طالبة كلية الآداب جامعة المنصورة والتي قتلها زميلها أمام بوابة الجامعة بعدة طعنات.

وحرص عدد من زملاء الطالبة على الحضور من مدينة المنصورة الي منزل والدها بالمحلة ، لتقديم العزاء له وطلبوا من والدها الذهاب معهم للمقابر.

واصطحب والدها زملاء نجلته وتوجهوا للمقابر بعزبة حمد ووقف زملاء نيرةا أمام باب القبر وقاموا بقراءة سورة يس وما تيسير من القرآن والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

بينما افترش والدها الأرض ولم يتحدث ثم انصرف مرة أخرى عائدا للمنزل.

والد نيرة امام قبرها