عشان صحتك.. أنواع من الأطعمة المشهورة لا تأكلها في الصباح

كتبت ميرفت رشاد

بدء يومك بوجبة فطور صحية ومغذية لن يحافظ على طاقتك طوال اليوم فحسب، بل ستستفيد صحتك بشكل عام، وتناول وجبة الإفطار يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، ويحسن تركيزك ومدى انتباهك، لكن الأمر لا يتعلق فقط بتناول الفطور، بل يتعلق بما تأكله وإذا كنت تختار خيارات غير صحية فمن المحتمل أنك لا تهيئ نفسك للصحة المثالية، وإليك بعض الأطعمة التي ينصح أخصائيو التغذية بعدم تناولها في وجبة الإفطار ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



أنواع من الأطعمة المشهورة يجب ألا تأكلها في الصباح حبوب الإفطار السكرية:

بدء يومك بوعاء من الحبوب من المحتمل أن يجعلك تشعر بالجوع بعد فترة وجيزة، لأن معظم الحبوب مصنوعة من الدقيق المكرر ، مما يعني أنها منخفضة الألياف، بالإضافة إلى أنها تميل أيضًا إلى أن تكون غنية بالسكر وقليلة البروتين.

السجق:

السجق مصنوع من اللحوم المطحونة والدهون والتوابل والمنكهات و يميل السجق إلى أن يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ( الأطعمة الغنية بالصوديوم قد ترفع ضغط الدم ، وبالتالي لا تدعم صحة القلب أو ضغط الدم الصحي، فهي غنية بالدهون المشبعة (الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة قد ترفع الكوليسترول الضار LDL) ، وارتفاع السعرات الحرارية بشكل عام، تم ربط اللحوم المصنعة مثل النقانق بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطان.



مشروبات القهوة المنكهة:

معظم مشروبات القهوة المنكهة تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر وتحتوي على القليل من العناصر الغذائية أو لا تحتوي على أي مواد غذائية أخرى.



عصير الفواكه:

على الرغم من أنك قد ترغب في الحصول على فيتامين سي أو الحصول على جرعة سريعة من العناصر الغذائية ، فإن العصير ليس هو السبيل لتحقيق ذلك عندما تصنع العصير ، فإنك تزيل كل الألياف ولكن لا تزال تحصل على كل السكر والسعرات الحرارية، شرب كوب من عصير البرتقال هو يساوي تناول حوالي 5-6 حبات برتقال وأكثر من 300 سعرة حرارية، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر حتى من الفاكهة إلى زيادة الوزن ، والرغبة الشديدة في تناول السكر ، وتراجع الطاقة.

المعجنات:

لا توفر معجنات الإفطار الشعبية هذه الكثير من التغذية لجسمك، تميل المعجنات المحمصة إلى صنعها من الحبوب المكررة (تفتقر الحبوب المكررة إلى الفيتامينات الغنية بالمغذيات والمعادن والألياف الموجودة في الحبوب الكاملة) ، وعادة ما تكون عالية في السكر ، لا يحتوي على فاكهة حقيقية (تفتقر إلى الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمحتوى المائي والألياف) وقليلة البروتين ، مما يساعدنا على البقاء ممتلئين لفترة أطول .