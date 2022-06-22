عرض "فارس وأميرة الحواديت" يوميا بالمجان على قصر ثقافة الطفل بدمنهور

البحيرة – ناصر جوده

يقدم قصر ثقافة الطفل بدمنهور العرض المسرحي "فارس وأميرة الحواديت" كمفاجأة سارة للأطفال من رواد القصر والذى سيعرض يوميا حتى ٢٩ يونيو على مسرح القصر في تمام الساعة 8 مساءا والدعوة عامة والدخول مجاني وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة وتنفيذا لتوجيهاته بضرورة إعداد برنامج تثقيفي وترفيهي متكامل للأطفال خلال أجازة آخر العام ويذكر أن العرض المسرحي من تأليف شاذلي فرح وإخراجمحمد حمدان



العرض المسرحى فارس وأميرة الحواديت (1)



العرض المسرحى فارس وأميرة الحواديت (2)



العرض المسرحى فارس وأميرة الحواديت (3)



العرض المسرحى فارس وأميرة الحواديت (4)