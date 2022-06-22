اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

عرض "فارس وأميرة الحواديت" يوميا بالمجان على قصر ثقافة الطفل بدمنهور

الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:34 م
عرض "فارس وأميرة الحواديت" يوميا بالمجان على قصر ثقافة الطفل بدمنهور العرض المسرحى فارس وأميرة الحواديت
البحيرة – ناصر جوده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقدم قصر ثقافة الطفل بدمنهور العرض المسرحي "فارس وأميرة الحواديت" كمفاجأة سارة للأطفال من رواد القصر والذى سيعرض يوميا حتى ٢٩ يونيو على مسرح القصر في تمام الساعة 8 مساءا والدعوة عامة والدخول مجاني وذلك تحت رعاية اللواء  هشام آمنة - محافظ البحيرة وتنفيذا لتوجيهاته بضرورة إعداد برنامج تثقيفي وترفيهي متكامل للأطفال خلال أجازة آخر العام ويذكر أن العرض المسرحي من تأليف شاذلي فرح وإخراجمحمد حمدان

العرض المسرحى فارس وأميرة الحواديت (1)
العرض المسرحى فارس وأميرة الحواديت (1)

 

العرض المسرحى فارس وأميرة الحواديت (2)
العرض المسرحى فارس وأميرة الحواديت (2)

 

العرض المسرحى فارس وأميرة الحواديت (3)
العرض المسرحى فارس وأميرة الحواديت (3)

 

العرض المسرحى فارس وأميرة الحواديت (4)
العرض المسرحى فارس وأميرة الحواديت (4)

 

العرض المسرحى فارس وأميرة الحواديت (5)
العرض المسرحى فارس وأميرة الحواديت (5)

 


محافظ البحيرة

برنامج تثقيفي وترفيهي

برنامج للأطفال

أجازة آخر العام



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة