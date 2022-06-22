طلاب هندسة أسيوط يفوزون بالمركز الأول لتصميم سيارة صديقة للبيئة وموفرة للطاقة

أسيوط - هيثم البدرى

وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط التهنئة لفريق "اكو اسبرنج تيم" المشارك من طلاب كلية الهندسة بالجامعة لتفوقه وحصوله على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية عن تصميم أول سيارة موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، متمنيا له تمثيلا مشرفا لمصر والجامعات المصرية فى المسابقات المقبلة.

وفى سياق متصل أكد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم المادى والفنى لمثل هذه الابتكارات والتى تأتى ضمن خطة مصر والأمم المتحدة للعام 2030، كما أن الفكرة التى قام عليها التصميم تأتى لدعم فكرة التفكير خارج الصندوق المغلق وهو ما تسعى اليه الدولة المصرية فى الفترة القادمة فالسيارة تعمل ببطارية كهربائية موفرة للطاقة وفى نفس الوقت ليس لها انبعاثات ضارة فى صديقة للبيئة.

كما أضاف الدكتور شحاتة غريب أن مشاركة الفريق الطلابى جاءت فى إطار نشاط نادى العلوم والابتكار بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الدكتور أحمد سعد الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية والمهندس أحمد سمير المعيد بقسم الميكانيكا والمهندس رامى عنتر المعيد بقسم الميكانيكا.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن الفريق الطلانى والمكون من 20 طالبا من طلاب كلية الهندسة من مختلف الأقسام سوف يمثل الجامعات المصرية فى الفترة القادمة من خلال مسابقة عالمية لتصميم السيارات فى فرنسا والتى يشارك فيها اكثر من 50 دولة من دول العالم المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة فى مسابقة المنتدى الأفريقي والتي من المقرر عقدها في دولة الإمارات الشقيقة .



سيارة فريق جامعة اسيوط الموفرة للطاقة



السيارة



الفريق الطلابى والسيارة



تجربة السيارة



سيارة صديقة للبيئة وموفرة للطاقة