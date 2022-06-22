اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 07:01 ص
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ضبط ربة منزل بتهمة الاستيلاء على 100 ألف جنيه قروض بأسماء الغير فى سوهاج

الأربعاء، 22 يونيو 2022 06:08 ص
ضبط ربة منزل بتهمة الاستيلاء على 100 ألف جنيه قروض بأسماء الغير فى سوهاج امن سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج من إلقاء القبض على ربة منزل بتهمة النصب والإحتيال عقب 5 أشخاص بالتقدم ببلاغات ضدها عقب حصولها على قروض من إحدى الجمعيات بأسمائهم بقيمة 100 ألف جنيه وعدم تسليمها لهم.
 
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بتقدم 6 أشخاص ببلاغات ضد ربة منزل يتهمونها بالنصب عليهم وقاموا بتقديم مستندات دالة على صحة أقوالهم و أثبتت التحريات صحة ذلك.
 
وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بتقدم إيمان ر ع ع 34 سنة ربة منزل وتقيم بندر أخميم " 5 " أخرين بتضررهم من المدعوة عبير ث ع م 25 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم علي بطاقاتهم الشخصية بقصد سحب مبالغ ماليه " قروض " من جمعيتين " خاصة " بلغت جملتها " 100.000 " مائة ألف جنيهاً إلا أنها لم تقم بتسليمهم تلك المبالغ وقامت بالإستيلاء على المبالغ لنفسها.
 
عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة وبمواجهتا أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.
 
 

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