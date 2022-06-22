شقيق قتيل المنيب: "حاولت ادافع عنه وعجزت عن إنقاذه لكثرة عدد الجناة"

كتب بهجت أبو ضيف

قال شقيق الشاب الذي قتله عددا من الأشخاص، بمنطقة المنيب في الجيزة، إن الجناة سددوا له 12 طعنة بأنحاء متفرقة بجسده، وأشار إلى أنه خلال اعتداء الجناة على شقيقه، كان يحاول الدفاع عنه، إلا أنهم لكثرة عددهم، لم يتمكن من إنقاذ شقيقه من الموت.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن كاميرات المراقبة رصدت الجريمة، وتحفظ رجال المباحث على أجهزة التسجيلات الخاصة بالكاميرات، والتي رصدت المتهمين خلال اعتداءهم على المجني عليه بالأسلحة البيضاء.

وأكد شقيق الضحية أنه والمجني عليه لا تربطهما أي علاقة مع المتهمين، مطالبا بالقصاص من الجناة.

وذكر أفراد أسرة الضحية، أن المجني عليه "يحيى" يعمل في مغسلة خاصة بوالده، وشقيقه يمتلك سيارة ميكروباص يعمل عليها بموقف سيارات مجاور للمغسلة، وخلال تواجد شقيقه بالموقف لتحميل الركاب، حضر عدد كبير من الأشخاص واعتدوا بالضرب على سائق، بسبب خلافات بينهم.

وأضافوا أن المجني عليه اعتقد أن هؤلاء الأشخاص يتشاجرون مع شقيقه، فتوجه للاطمئنان عليه، إلا أن المتهمين اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن إصابته بعدة طعنات، وحاول شقيقه السائق الدفاع عنه دون جدوى، وعقب انصراف المتهمين وهروبهم، تم نقل المجني عليه إلى مستشفى أم المصريين، ثم تحويله إلى مستشفى قصر العيني، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وطالب أفراد أسرة المجني عليه بالقصاص من مرتكبي الجريمة، وأشاروا أن رجال المباحث ألقوا القبض على عدد منهم، وجاري مطاردة باقي المتهمين.