اليوم السابع
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رئيس مدينة أشمون يكرم أوائل الشهادة الإعدادية فى المنوفية

الأربعاء، 22 يونيو 2022 01:59 م
رئيس مدينة أشمون يكرم أوائل الشهادة الإعدادية فى المنوفية تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون
المنوفية - فريق المحافظات

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نظمت اليوم إدارة العلاقات العامة والإعلام برئاسة مركز ومدينة أشمون بالتنسيق مع إدارة أشمون التعليمية ومجلس الآباء والأمناء والمعلمين، تحت رعاية المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بمركز أشمون، وذلك بمقر قاعة الإجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون

حضر الحفل صلاح أبو العلا سكرتير عام مجلس مدينة أشمون، ويسري عمرو مدير عام إدارة أشمون التعليمية، والدكتور حسن الخولى رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بمحافظة المنوفية ومركز أشمون، وطه شرف نقيب المعلمين بأشمون، وأميرة زيدان مدير العلاقات العامة بإدارة أشمون التعليمية ، ومديري التعليم بإدارة أشمون التعليمية ، وأعضاء مجلس الآباء والامناء والمعلمين ،ومديري مدارس الطلبة المكرمين وأهالي المحتفي بهم ، والقيادات التعليمية بأشمون ، وعدد من رجال الصحافة والإعلام بمركز أشمون .

جاء هذا الحفل لتكريم عدد 15 طالب وطالبه من أوائل الشهادة الإعدادية على مستوي إدارة أشمون التعليمية ، تقديراً لتفوقهم الدراسي خلال المرحلة الإعدادية وحرصهم علي الكفاح من أجل تحقيق مستقبل مشرق لبلادهم .

وأكد النمر خلال كلمتة أن هذا التفوق ليس بغريب على أبناء مركز أشمون فهى دائمًا تحتل الريادة على مر العصور فى تفوق أبنائها بإعتبارها بلد العلم والعلماء، مشيراً إلى أنه فخور بأبنائه الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم ،معرباً عن سعادتة بهذه النماذج المشرفة والمستوي المتقدم الذي حصدوه للوصول إلى هذه المراتب من النجاح والتميز ، مقدما الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلبة المتفوقين على ما بذلوه من جهد وعطاء فى سبيل توفير سبل الدعم كافة لأبنائهم وتشجيعهم المستمر لهم لمواصله النجاح والتقدم ، متمنياً لهم دوام التوفيق في حياتهم العملية والعلمية القادمة

وفي نهاية الإحتفال قدم النمر شهادات التقدير والهدايا التذكارية للطلاب المكرمين ، وتكريم القيادات التعليمية بأشمون ومديري مدارس المحتفي بهم تقديراً لمجهوداتهم ودورهم الفعال والملموس للنهوض بمستوى العملية التعليمية بأشمون ، وسط جو يسودة الفرحة والبهجة من جميع الحضور .

تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (1)
تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (1)

 

تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (2)
تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (2)

 

تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (3)
تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (3)

 

تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (4)
تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (4)

 

تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (5)
تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (5)

 

تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (6)
تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (6)

 

تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (7)
تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (7)

 

تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (8)
تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (8)

 

تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (9)
تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (9)

 

تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (10)
تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (10)

 

تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (11)
تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (11)

 

تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (12)
تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (12)

 

تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (13)
تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (13)

 

تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (14)
تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (14)

 

تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (15)
تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (15)

 

تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (16)
تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (16)

 

تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (17)
تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (17)

 

تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (18)
تكريم اوائل الشهادة الإعدادية بأشمون (18)

 

 


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