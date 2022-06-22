رئيس دونيتسك: يتبقى للمرتزقة الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام أسبوعين لاستئناف الحكم

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أنه بقي لدى المرتزقة الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام حوالي أسبوعين لاستئناف قرار الحكم عليهم، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إنه يتم احتجاز المرتزقة الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام، في ظروف ملائمة في الحبس الانفرادى، وبقي حوالي أسبوعين للاستئناف وفقا للنظام الدستوري المعتمد وحسب تقدير وزارة العدل.

وتابع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية:هم يقبعون في الحبس الانفرادي، الظروف هناك مواتية تماما. بالطبع لا توجد رفاهيات، لكن كل ما هو ضروري لهم يتم توفيره وفقا للمعايير الدولية.