وأضاف في تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بلبنان أن وزارة البترول تخطط خلال الفترة المقبلة لحفر عدد (لا بأس به) من الآبار الاستكشافية في مناطق متوقع أن تضم احتياطي كبير من الغاز الطبيعي.



وأوضح أن دول الجوار تعتمد على البنية التحتية التي تملكها مصر لإسالة الغاز وتصديره بشكل أسرع وخصوصا في ظل الاحتياج الشديد للغاز في الوقت الحالي في ظل التطورات الإقليمية.



وأشار إلى أن مصر قامت بالفعل بتصدير كميات كبيرة من الغاز إلى أوروبا خلال الفترة الماضية، مؤكدا جهوزية قطاع الغاز في مصر لمزيد من العقود للتصدير، مشيرا إلى أن هناك المزيد من الاتفاقيات والعقود التي سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة للتوسع في عمليات التصدير.



وأكد أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الضخمة كانت عوامل أساسية في تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، فهي دولة تنتج وتستورد وتصدر الغاز.