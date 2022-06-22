دمياط معتز الشربينى

قال الدكتور محمد الغباشى مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشئون الصحية بدمياط، أنه تم الانتهاء من إجراءات ترشيح 76 طبيبا من مستشفيات دمياط للدراسات العليا الأكاديمية ضمن الترشيح الوزارى للعام 2022، حيث تم ترشيح 22 طبيبا لدراسة الدكتوراه والباقى لدراسة الماجستير.

وأوضح الغباشى، أن هذا الترشيح يهدف إلى إتاحة الفرصة للأطباء لرفع مستواهم العلمى والمهنى، وذلك حرصا على رفع قدره الأطقم الطبية بالمستشفيات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى .

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بضرورة رفع كفاءة الأطقم الطبية بالمستشفيات وبناء كوادر طبية متميزة، وذلك عن طريق التعاون المشترك بين وزارة الصحة وزاره التعليم العالي.