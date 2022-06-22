تحت رعاية الرئيس.. الداخلية تطلق فعالية 30 يونيو لتخفيض الأسعار على السلع

كتب محمود عبد الراضي

تحت رعاية رئيس الجمهورية.. أطلقت الداخلية فعالية يوم 30/6/2022 بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.. وذلك ضمن المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" والتى سبق إطلاقها وتستمر حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022م.. بالتنسيق مع عدد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة إحتفالاً بتلك المناسبة.

وتم التنسيق مع 22 مول تجارى و 16 شركة وكيان تجارى بإجمالى 426 محل.. والقائمة على بيع (الملابس - الأجهزة الكهربائية – مستلزمات المنازل – الإلكترونيات) للمشاركة فى الفعالية من خلال عرض وبيع منتجاتها بخصومات خاصة أقل من مثيلاتها بالأسواق.

كما تم التنسيق مع 52 سلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالى 359 محل .. لتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة.

وستشهد المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية العديد من المظاهر الإحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

هذا إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022م بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (1002) فرع على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين .. وإستمراراً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.. وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. وبمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.