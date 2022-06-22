بايدن يطالب الكونجرس بوقف ضريبة البنزين.. ونيويورك تايمز: يزيد التضخم

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي جو بايدن من المتوقع أن يطالب الكونجرس بتعليق ضريبة الغاز مؤقتا، حيث سيدعو لرفع مؤقت لضريبة البنزين العادي خلال أشهر الصيف.

كان البيت الأبيض يدرس توصية بشأن إجازة ضريبة الغاز الفيدرالية الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت أسعار الغاز 5 دولارات للجالون في المتوسط ​​على المستوى الوطني وتفاقمت أسعار الغاز المرتفعة بالفعل بسبب حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

لكن الإعفاء الضريبي على الغاز يواجه معارضة كبيرة في الكونجرس، حتى بين كبار الديمقراطيين، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (كاليفورنيا) ، التي رفضت الفكرة في وقت سابق من هذا العام.

حتى الآن ، تلقت الخطة مراجعات متباينة في مبنى الكونجرس، حيث قال البعض إنها ستعرض مشاريع البنية التحتية للخطر ، حيث تدعم ضريبة الغاز صندوق البنية التحتية للطرق، ستحتاج الشركات أيضًا إلى تمرير المدخرات إلى المستهلكين من أجل الاقتراح لتقديم بعض الراحة بنجاح. ويقول آخرون إنه لن يسهم إلا في ارتفاع التضخم القياسي بالفعل.

لكن بايدن رفض فكرة أن الإعفاء الضريبي على الغاز سيكون له تأثير كبير على تمويل البنية التحتية، بالنظر إلى أن عائدات الضرائب تذهب نحو مشاريع الطرق.

وقال: "سيكون لها بعض التأثير، لكن لن يكون لها تأثير على بناء الطرق الرئيسية والإصلاحات الرئيسية"، وأضاف إنه سيتخذ قرارًا بشأن الإعفاء الفيدرالي لضريبة الغاز بحلول نهاية الأسبوع.

يرى المدافعون عن تعليق ضريبة الغاز أنه طريقة سهلة لتحقيق التوفير للأمريكيين وسط أسعار البنزين القياسية، ومن المقرر أن يلقي بايدن تصريحات بعد ظهر الأربعاء "بشأن أسعار الغاز ورفع بوتين للأسعار"، وفقًا لجدول البيت الأبيض.