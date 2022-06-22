باريس: لا استثناءات أو إجراءات عاجلة لأوكرانيا حتى تنضم للاتحاد الأوروبى

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات الفرنسية، إنه لا استثناءات أو إجراءات عاجلة لأوكرانيا حتى تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد السفير الروسى بواشنطن أناتولى أنطونوف، أن السفارة لم تتلق أى طلب رسمى من الجانب الأمريكى بشأن الأمريكيين المحتجزين فى أوكرانيا.

وقال أنطونوف -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، "لم يتصل أحد بالسفارة، لا أؤكد تلقي مثل هذا النداء من الأمريكيين".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة طلبت معلومات من روسيا بشأن المعتقلين، لكنها لم تتلق أي رد، وأنها كانت على اتصال مباشر مع السلطات الروسية.