القبض على عاطل بحوزته فردى خرطوش و40 طلقة و4 كيلو حشيش بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة فرع الشرقية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، القبض على عاطل وشهرته "الصعيدى"، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة والذخيرة، وضبط وبحوزته فردين خرطوش و40 طلقة و4 كيلو حشيش.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة، عن قيام "السيد مال " 31 عاما وشهرته الصعيدي، مقيم دائرة مركز شرطة أبوكبير، بالإتجار فى الأسلحة النارية، غير المرخصة.

وبعد تقنين الإجراءات نفاذا لإذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته 2 فرد خرطوش محلى الصنع، و40 طلقة عيار 9 مم، و30 فرش حشيش، تزن 4 كيلو جرام، و2 ميزان حساس، ومبلغ مالى حصيلة البيع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9645 جنايات مركز شرطة أبوكبير لسنة 2022، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.