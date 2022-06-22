الرئيس الصينى: توسيع التحالفات العسكرية خطر يهدد العالم

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الصيني شى جين بينج، خلال قمة "البريكس" أن توسيع التحالفات العسكرية خطر يهدد العالم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الصينى شى جين بينج على ضرورة إزالة العوائق التجارية وتأمين سلاسل الإمداد العالمية، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجارى مع روسيا منذ بداية العام بلغ 65 مليار دولار.

وقال شي جين بينغ - في كلمة ألقاها عبر الفيديو في منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن نمو حجم التجارة بين الصين وروسيا، والذي بلغ منذ بداية العام 65 مليار دولار، يشهد على القدرة على مقاومة الضغوط وإمكانات التعاون بين البلدين.