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الرئيس الروسى: الغرب ينتهج سياسات غير مسؤولة على مستوى الاقتصاد الكلى

الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:51 م
الرئيس الروسى: الغرب ينتهج سياسات غير مسؤولة على مستوى الاقتصاد الكلى بوتين
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة الاقتصاد الكلي لروسيا أظهرت فعاليتها على خلفية العقوبات المفروضة على البلاد، موضحا أن روسيا تدعم مشروع مبادرة بكين "بريكس"، التي تؤكد على الجو العام لدوائر الأعمال نحو مزيد من العمل الوثيق المشترك، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف فلاديمير بوتين، خلال كلمته في منتدى أعمال "بريكس"، أن  رواد الأعمال في دول "بريكس" يطورون أعمالهم في ظروف صعبة، بينما يتجاهل الغرب المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق، موضحا أن نظام المراسلة المالية الروسي مفتوح للربط بين بنوك دول "بريكس".

وتابع الرئيس الروسي، أنه  يجري العمل الآن على قضية إنشاء عملة احتياط دولية على أساس سلة عملات "بريكس"، موضحا أن  المشكلات في الاقتصاد العالمي أصبحت مزمنة بسبب تصرفات الغرب.

وقال فلاديمير بوتين، إن الغرب ينتهج سياسات غير مسؤولة على مستوى الاقتصاد الكلي، بما في ذلك إطلاق طباعة الأموال غير المغطاة، والضخ غير المسيطر عليه، ونمو الديون غير المضمونة.

 

 


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