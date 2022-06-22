الجيش الروسى يتسلم دفعة من مدافع هاون الجديدة

موسكو (أ ش أ)

تسلم الجيش الروسى دفعة من مدافع الهاون الجديدة عيار 82 ملم من تصنيع شركة "بوريفيسانيك" الروسية.. حسبما أعلن المتحدث باسم الشركة.

وقال المتحدث باسم الشركة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن: "المدافع تم تسليمها للجيش الروسي في إطار برنامج الحجوزات الدفاعية الروسية"، موضحا أن مدفع الهاون الجديد من طراز"2B24" تم تصنيعه باستخدام المواد الحديثة، ما سمح بتخفيف وزنه إلى حد بعيد وزيادة دقته، كما سمحت مميزات تصميم المدفع بإطلاق النيران طويلا بألغام ذات قوة عالية وكذلك إطلاق النيران الدائرية من أية تربة كانت.

وأشار إلى أنه يمكن نقل مدفع الهاون داخل مدرعة أو حافلة مع طاقمه، ما يسمح باستخدامه في المناطق الوعرة.

جدير بالذكر أن وزن المدفع المذكور أعلاه 45 كجم ما يسمح بنقله من قبل طاقمه الذى يضم 5 أفراد، فيما تبلغ سرعة رمي المدفع 20 طلقة في الدقيقة.